Pluripregiudicato di Cagliari di 44 anni arrestato dai carabinieri per rapina impropria.

Cagliari, 8 Mar 2017 – eri pomeriggio, i carabinieri dell’Aliquota radiomobile della compagnia cc di Cagliari, durante l’apposita attività perlustrativa mirata al contrasto della criminalità predatoria nel centro storico della città, sono intervenuti all’interno del punto vendita “la rinascente” sito in via Roma per arrestare un noto pluripregiudicato, Davide Incani, di 44 anni, disoccupato e residente a Cagliari.

L’uomo, si era, poco prima, reso responsabile del furto di svariati prodotti, sottratti dagli scaffali del punto vendita del centro città, dai quali aveva asportato abilmente i relativi dispositivi antitaccheggio. E, poi, giunto nei pressi dell’uscita, non appena fermato dai responsabili della sicurezza poiché colto nella flagranza del reato dai dipendenti del centro commerciale, Incani ha reagito violentemente spintonando e minacciando il personale impiegato con un taglierino che brandeggiava pericolosamente. Quindi subito dopo l’allarme sul posto sono intervenuti Nucleo operativo e radiomobile del capoluogo regionale che hanno fermato e dichiarato in arresto il pregiudicato.

Gli uomini dell’Arma dopo aver restituito la refurtiva alla direzione, hanno portato l’uomo in caserma e da qui, ultimate le formalità di legge, è stato accompagnato nella sua residenza dove rimarrà in regime di arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.