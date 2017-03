Imprenditrice di Flumini di Quartu aggredita da quattro malviventi in casa e fuggono senza bottino.

Quartu Sant’Elena (Ca), 8 Mar 2017 – Nel tardo pomeriggio di ieri, a Flumini di Quartu, nel cagliaritano, quattro malviventi hanno atteso fuori dalla porta di casa, una imprenditrice di 53 anni, l’hanno aggredita e costretta a rientrare, l’hanno picchiata con l’obiettivo di farsi consegnare del denaro o indicare la cassaforte ma nonostante l’aggressione i banditi sono dovuti scappare a mani vuote.

Sulla vicenda si sa ancora poco. È totalmente coperta dal più stretto riserbo adottato sul caso dagli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Cagliari.

Poco dopo le 18.30 i quattro rapinatori, con i volti coperti e armati di pistola – forse giocattolo – hanno aspettato la donna sotto casa. L’hanno affrontata e costretta con la forza a rientrare.

Una volta dentro, l’hanno aggredita e schiaffeggiata e poi gli è stato ordinato di consegnare loro i soldi o di dire il punto in cui si trovava la cassaforte. Ma in casa l’imprenditrice non aveva nulla, così i banditi hanno mollato la presa e sono scappati. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di Quartu, i colleghi della Squadra Volanti e gli investigatori della Squadra Mobile.

La vittima della tentata rapina non ha riportato gravi ferite, per lei solo tanta paura. Ora si cercano attivamente i quattro malviventi.

