Dipendenti regione, Assessore Spanu incontra sindacati. Ddl su corpo forestale verso approvazione da parte della giunta

Cagliari, 8 Mar 2017 – Riorganizzazione amministrativa della Regione, valorizzazione delle professionalità, nuovi concorsi, stabilizzazione dei precari, nuovo contratto, disegno di legge sul corpo forestale. Sono alcune delle questioni esaminate nel primo incontro del neo-assessore degli Affari generali e del Personale Filippo Spanu con i rappresentanti dei dipendenti regionali.

Spanu ha ricordato l’avvio della trattativa sul contratto bloccato dal 2009 e i passi avanti compiuti sul tema delle progressioni professionali. Tra le priorità l’esponente dell’Esecutivo ha indicato la riorganizzazione amministrativa, a partire da una complessiva rivisitazione della legge n. 1 del 1977 e la necessità di bandire subito nuove procedure concorsuali per favorire l’ingresso di forze fresche nell’amministrazione, nelle agenzie e negli enti.

Spanu si è poi soffermato sul disegno di legge che riguarda il Corpo Forestale in via di approvazione da parte della Giunta. “Entro dieci giorni – ha assicurato – il testo sarà approvato dall’Esecutivo per poi passare, dopo la sessione dedicata alla legge di stabilità, all’attenzione del Consiglio”.

Nel corso dei prossimi incontri, che avranno cadenza periodica, verranno approfonditi temi specifici dell’agenda delle relazioni sindacali. “Il confronto – ha spiegato Spanu – si deve sviluppare attraverso una puntuale verifica dei risultati raggiunti e degli obiettivi ancora da conseguire. La Giunta – ha concluso facendo riferimento all’accordo sottoscritto con i sindacati lo scorso 29 settembre – intende mantenere tutti gli impegni sin qui assunti”.