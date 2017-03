Comunicazione partecipativa, Assessore Spanu: fondamentale per migliorare qualità istituzionale

Cagliari, 8 Mar 2017 – “La comunicazione partecipativa è la nuova frontiera da percorrere. Occorre trovare nella pubblica amministrazione regionale nuove formule e tecniche per coinvolgere il maggior numero di cittadini”. Lo ha detto il neo assessore degli Affari generali e Personale Filippo Spanu aprendo, nel Padiglione D della Fiera Internazionale della Sardegna, l’incontro sul tema “Nuove visioni della comunicazione” organizzato dalla Regione nell’ambito della Settimana dell’amministrazione aperta.

Davanti a una platea di comunicatori e addetti alle pubbliche relazioni di diverse pubbliche amministrazioni Spanu ha chiarito che “la capacità di far capire ai cittadini quello che la Regione sta facendo, in tutti i campi, è fondamentale per il miglioramento della qualità istituzionale. Solo così -ha concluso- si realizza un reale ed effettivo coinvolgimento dei cittadini nel processo di formazione delle decisioni politiche e dei provvedimenti amministrativi”.

L’incontro, che prevede momenti di approfondimento e dibattiti, si concluderà nella giornata di domani.