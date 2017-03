Un uomo fugge alla vista dei carabinieri ma una volta fermato trovato in stato di ebbrezza e con un panetto di hashish, arrestato

Iglesias, 7 Mar 2017 – Alle ore 4 circa di questa mattina, i carabinieri del Nucleo radiomobile della compagnia di Iglesias e della Stazione di Siliqua, hanno arrestato Gianfranco Locci, 57 anni, senza lavoro, con precedenti penali.

L’uomo era alla guida della propria autovettura a fari spenti e quando ha incrociato la pattuglia dell’Arma ha provato ad allontanarsi in fretta; il tasso alcolemico successivamente registrato non lo ha aiutato ed il tentativo di fuga è terminato contro un’isola pedonale.

Quando i Carabinieri si sono avvicinati hanno capito perché il pregiudicato ha tentato la fuga e durante il controllo della vettura è saltato fuori un panetto di hashish di circa 80grammi. In seguito, durante la perquisizione dell’abitazione, sono state rinvenute altre dosi dello stupefacente oltre ad un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento della droga.

Quindi, visti i risultati dei controlli, l’uomo, in stato dichiarato in arresto e trattenuto in attesa del rito direttissimo previsto per oggi presso il Tribunale del capoluogo regionale.