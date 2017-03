Settimana sociale cattolici, presidente Pigliaru incontra Miglio e Santoro

Cagliari, 7 Mar 2017 – Il presidente Francesco Pigliaru, con gli assessori Caria, Erriu, Mura e Spanu, ha ricevuto quest’oggi a Villa Devoto l’arcivescovo Arrigo Miglio e Mons. Filippo Santoro, arcivescovo di Taranto, assieme al Comitato organizzatore della 48° Settimana Sociale dei Cattolici, che si terrà a Cagliari dal 26 al 29 ottobre 2017 e sarà dedicata alle tematiche del lavoro.

“Questa iniziativa arriva in un momento di straordinaria difficoltà e ci fa piacere poterne ragionare assieme” ha commentato il presidente Pigliaru. “Due sono i problemi cruciali che creano ancora molta ansia e difficoltà di gestione, nelle società occidentali: la globalizzazione e l’evoluzione tecnologica. In tutta Europa si sta riflettendo molto su come affrontare la sfida. Da parte nostra abbiamo fatto investimenti importanti come le politiche di Flexicurity, con sperimentazioni tra le migliori d’Italia”. Menzionando una ripresa economica che tarda ad arrivare, Pigliaru ha poi detto che “dobbiamo essere creativi per individuare interventi di breve periodo e non rinunciare all’idea delle politiche attive”.