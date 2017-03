Progetto lacrime silenziose: stop alla violenza sulle donne

Sassari, 7 Mar 2017 – La piaga della violenza alle donne, che sempre più spesso culmina col gesto estremo del femminicidio, da tempo purtroppo interessa anche la nostra comunità sarda. Basti pensare che negli ultimi 14 mesi in Sardegna abbiamo avuto ben tre omicidi di donne per mano di una persona di famiglia, di cui due a Sassari e uno a Iglesias. Ma ci sono altri tipi di violenza sottesa, quella esercitata con i “guanti bianchi”: quella psicologica, che spesso sfocia in altre “morti”: depressione o suicidio, a cui molte donne sono indotte. “Tutti uniti per dire Basta alla Violenza sulle Donne”, arriva in un momento particolare anche qui, in cui si rende necessario incominciare a parlare, soprattutto ai giovani, e con un linguaggio e un mezzo a loro familiare, di “educazione ai sentimenti e al rispetto di genere”.

L’Agenzia non solo eventi di Bonorva sempre vicina ai problemi sociali, in collaborazione con il gruppo sardo “Ammerare”, hanno deciso di scrivere una canzone per aiutare con la musica (Musicaterepia) tutte quelle donne che non trovano il coraggio per dire basta.

Alla canzone intitolata “Lacrime Silenziose” segue il suo video clip (un corto metraggio) che racconta la storia di 4 Donne, che hanno subito 4 tipi di violenza diverse.