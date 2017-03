Polizia di Stato di Oristano domani, festa della donna, riparte con il progetto Camper

Oristano, 7 Mar 2017 – Domani, dalle ore 9.00 alle ore 14.00, in occasione della “Giornata Internazionale della Donna” a Oristano, al piano terra del Centro Commerciale “Porta Nuova”, avrò luogo una nuova tappa del “Progetto Camper – Il camper della Polizia di Stato contro la violenza di genere”.

Iniziativa è collocabile nell’ambito della Campagna di sensibilizzazione “Questo non è amore”, rivolta alle donne che subiscono episodi di violenza, commessi in ambito familiare o nel contesto di rapporti di coppia, che possono essere sintomatici di perduranti situazioni di maltrattamenti, già svoltasi consuccesso ad Oristano ed in altre città italiane nel giorno di San Valentino.

Per qualsiasi domanda o chiarimento gli interessati potranno rivolgersi agli Specialisti della Polizia di Stato presenti in loco.