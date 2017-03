P.O. Binaghi, l’8 marzo dedicato al benessere femminile

Cagliari 7 Mar 2017 – Anche quest’anno, in occasione della Festa della Donna, mercoledì 8 marzo, il Centro Donna della ASSL di Cagliari si prende cura della salute delle donne. E lo fa con una giornata dedicata ai diversi temi che riguardano il benessere femminile: dalla prevenzione dei tumori femminili al diabete, dall’osteoporosi alla dipendenza dalla nicotina.

L’8 marzo, infatti, dalle ore 8 alle ore 13, il personale del Centro Donna del P.O. Binaghi, diretto dalla dott.ssa Valeria Caredda, sarà a disposizione di tutte le donne che vorranno sottoporsi gratuitamente alle prestazioni per la prevenzione dei tumori femminili e sarà inoltre disponibile a rispondere a tutti i quesiti in merito all’argomento.

Come per gli anni precedenti, il Servizio collabora con la Dietista e la Psicologa del presidio per gli aspetti psicologici legati alla fase pre e post menopausa.

Per le donne fumatrici, gli operatori del Centro Antifumo della U.O. di Pneumologia saranno disponibili per informazioni, consigli sul tabagismo e sulla dipendenza fisica dalla nicotina.

Infine, sarà possibile eseguire per le donne in menopausa, grazie alla collaborazione con i Servizi di Cardiologia e di Diabetologia del Presidio Binaghi, sia la valutazione cardiologica in prevenzione primaria che la consulenza diabetologica e, per la prevenzione dell’osteoporosi, verrà offerta la densitometria ossea ad ultrasuoni.