Ladro entra in casa per rubare ma trova un bambino di 10 anni e lo colpisce alla testa, indagano i carabinieri

Sanluri (Ca), 7 Mar 2017 – Alle ore 08:00 di questa mattina a Tuili, una persona travisata, approfittando della temporanea assenza della proprietaria di un’abitazione sita in via Aldo Moro, recatasi ad accompagnare il figlio maggiore alla fermata dell’autobus per la scuola, si è introdotta all’interno. Ma una volta dentro ha trovato il figlio più piccolo di 10 anni ed il ladro, sorpreso dalla presenza del bambino, lo ha colpito alla tempia. Poi, il rientro della madre in casa ha messo in fuga il malvivente.

Sul posto sono intervenute pattuglie delle Stazioni di Gesturi, Lunamatrona e Radiomobile e personale Aliquota Operativa della Compagnia di Sanluri.

In seguito i sanitari hanno curato la ferita alla testa del piccolo e gli hanno assegnato sette giorni di cure