Giunta Sardegna approva varie delibere

Cagliari, 7 marzo 2017 – La Giunta, riunita per la prima volta nella nuova composizione a Villa Devoto sotto la direzione del presidente Francesco Pigliaru, ha approvato l’elenco dei beni immobili del patrimonio regionale per i quali si intende avviare la procedura di alienazione nell’anno 2017. L’elenco sarà inviato alla competente Commissione del Consiglio regionale, che dovrà esprimersi entro trenta giorni. Nel frattempo sarà fatta una verifica sullo stato di avanzamento delle procedure di alienazione dei beni riportati nei piani di dismissione già approvati negli anni scorsi dalla Giunta regionale, da riportare poi in un successivo atto ricognitivo.

Su proposta degli assessori degli Enti locali e del Bilancio, l’Esecutivo ha deciso di dare avvio all’iter procedurale per le operazioni di investimento delle Province e dei Comuni, realizzate attraverso indebitamento o utilizzo degli avanzi di amministrazione degli esercizi precedenti, come previsto dalla legge n. 243/2012. L’Assessorato degli Enti locali provvederà alla pubblicazione di un avviso nel sito istituzionale della Regione con le modalità di presentazione delle domande di cessione e acquisizione degli spazi finanziari da parte dei comuni e tutte le informazioni per il rispetto dei vincoli e dei criteri di attribuzione degli spazi stessi. Su questo provvedimento si è già espressa a favore anche la Conferenza permanente Regione-Enti locali nella seduta del 13 febbraio scorso.

Sempre su proposta dell’assessore Cristiano Erriu, è stato nominato il commissario ad acta per l’approvazione del Piano particolareggiato del Centro di antica e prima formazione del Comune di Ploaghe, in adeguamento al Piano paesaggistico regionale. Si tratta di Sabrina Mura, funzionario regionale.

Infine, è stato sciolto il Consiglio comunale di Aidomaggiore, in seguito alla scomparsa del sindaco Adele Virdis. Il Consiglio e la Giunta rimarranno in carica fino all’elezione del nuovo Consiglio e del nuovo primo cittadino. Sino ad allora, le funzioni del sindaco saranno svolte dal vicesindaco.

Programmazione e Bilancio – Su proposta dell’assessore Raffaele Paci la Giunta ha approvato l’integrazione alle direttive in materia di recupero crediti regionali: in particolare, sono stati approvati gli indirizzi specifici per la riscossione dei crediti gestiti nell’ambito degli affidamenti in house.