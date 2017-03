Pregiudicato arrestato varie volte in pochi giorni per evasione dagli arresti domiciliari.

Cagliari, 6 Mar 20q7 – Nell’ambito degli ordinari servizi di controllo del territorio, effettuati con particolare attenzione nei confronti di soggetti sottoposti a misure cautelari personali, gli Agenti della Squadra Volanti della Questura di Cagliari hanno tratto in arresto, per l’ennesima volta, Massimiliano Deiana, di 48 anni, per il reato di evasione.

Intorno alle ore 12.35 di ieri, un equipaggio di una Volante, nel transitare in via Monsignor Piovella ha notato l’uomo, arrestato dai poliziotti pochi giorni fa e in regime di detenzione domiciliare per il reato di furto ed evasione dagli arresti domiciliari, che si dirigeva a piedi verso la Via Serpieri e lo ha bloccato.

Quindi è stato nuovamente dichiarato in arresto e oggi sarà sottoposto ancora una volta al rito della direttissima.