Polizia locale, Assessore Erriu incontra il comitato tecnico per illustrare gli interventi della regione

Cagliari, 6 Mar 2017 – L’assessore degli Enti locali Cristiano Erriu questa mattina ha incontrato il Comitato tecnico regionale per la Polizia locale, istituito ai sensi della legge regionale n. 9/2007 (Norme in materia di polizia locale e politiche regionale per la sicurezza). Erriu ha illustrato al Comitato le politiche messe in campo recentemente dalla Regione, anche alla luce dei vari protocolli d’intesa firmati in più sedi (l’ultimo è quello sottoscritto il 22 febbraio scorso a Cagliari con le Prefetture della Sardegna e l’Anci, riguardante la promozione e la diffusione della cultura della legalità).

È stato, infine, fatto il punto sulle esigenze del servizio anche in attuazione della legge di riordino degli enti locali che porta alla gestione associata dei servizi di polizia locale tra i Comuni di minori dimensioni.