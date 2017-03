Inchiesta Consip, fuga di notizie: PM di Roma avviano procedimenti

Roma, 6 Mar 2017 – A seguito di ripetute violazioni del segreto istruttorio riguardanti l’inchiesta Consip, la Procura di Roma, secondo quanto si è appreso, ha avviato una serie di procedimenti, per il momento contro ignoti. Nel mirino degli inquirenti, quei pubblici ufficiali che hanno avuto a che fare con l’inchiesta e che dovessero risultare responsabili della fuga di notizie. Proprio ieri la Procura ha revocato ai carabinieri del Noe la delega per ulteriori indagini.

La violazione del segreto istruttorio per cui la Procura di Roma ha deciso di avviare alcuni procedimenti riguarda anche la pubblicazione di atti di indagine omissati nei provvedimenti emessi dall’autorità giudiziaria sulla vicenda Consip. Ciò ha generato sconcerto negli inquirenti titolari degli accertamenti.

Fonti giudiziarie della procura capitolina fanno sapere che non c’è nessun contrasto tra la Procura di Roma e quella di Napoli in relazione all`indagine su Consip. Smentiscono così alcune ricostruzioni apparse oggi sui quotidiani in merito ad attriti tra i due uffici giudiziari in relazione all`inchiesta sugli appalti nella centrale acquisti della pubblica amministrazione.

Ieri una nota della procura di Roma spiegava che “gli accertamenti fin qui espletati hanno evidenziato che le indagini del procedimento a carico di Alfredo Romeo ed altri sui fatti (poi) di competenza di questa Procura sono state oggetto di ripetute rivelazione di notizie coperte da segreto sia prima che dopo la trasmissione degli atti a questo Ufficio, sia verso gli indagati o comunque verso persone coinvolte a vario titolo, sia nei confronti degli organi di informazione. Per una esigenza di chiarezza, la Procura di Roma ha pertanto revocato al Nucleo Operativo Ecologico la delega per le ulteriori indagini che è stata affidata al Nucleo Investigativo di Roma dell’Arma dei Carabinieri”.