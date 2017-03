Alcuni spacciatori sorpresi in piazza Demuro a Sant’Elia fuggono ma lasciano sul tavolo oltre mezzo chilo di droghe varie ed altro materiale, indagano i carabinieri.

Cagliari, 6 Mar 2017 – La scorsa notte i carabinieri della Stazione di Cagliari-San Bartolomeo, durante una specifica attività perlustrativa volta al contrasto della produzione e vendita di sostanze stupefacenti, hanno svolto un’apposita azione di monitoraggio nel quartiere di Sant’Elia.

Da tempo, infatti, i militari, nel corso dei loro normali servizi preventivi, con particolare riferimento alle aree circostanti alla locale piazza Demuro, avevano notato movimenti sospetti in relazione alla possibilità di detenzione e vendita di sostanze psicotrope di vario genere.

Pertanto, gli uomini dell’Arma hanno predisposto un mirato servizio di osservazione e controllo della zona d’interesse, sono intervenuti all’interno di una struttura in legno costruita abusivamente, sita nella Piazza in questione, all’interno della quale si trovavano diversi individui che, alla vista delle forze dell’ordine, sono fuggiti precipitosamente.

Mentre sono in corso gli accertamenti per identificare le persone scappate, i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato circa mezzo chilo di hashish, 40 grammi di marijuana e svariato materiale utilizzato per il confezionamento, tra cui un bilancino di precisione, ricetrasmittenti e contenitori per la suddivisione della sostanze in dosi, nonché diverse armi bianche tra le quali persino un machete.