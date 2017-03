Otto marzo – Giornata Internazionale delle Donne “Sciopero globale e manifestazione”

L’8 marzo 2017 anche Cagliari si mobilita per la Giornata Internazionale delle Donne aderendo con la Rete Non Una di Meno allo sciopero globale, che si terrà in altri 40 Paesi nel mondo.

La data dell’8 marzo quest’anno tornerà ad essere un momento di mobilitazione femminista attraverso lo strumento dello sciopero generale, indetto ad oggi dalle sigle sindacali: Usi, Slai Cobas per il sindacato di Classe, Cobas, Confederazione dei Comitati di Base, Usb, Sial Cobas, Usi-Ait, Usb, Sgb, Flc Cgil, per garantire un’astensione reale dal lavoro produttivo e riproduttivo e il coinvolgimento delle donne dentro e fuori i luoghi i lavoro.

Sarà una protesta attuata con modalità differenti e durerà 24 ore.

A Cagliari le attiviste (tra cui sono presenti operatrici di centri antiviolenza, componenti di collettivi studenteschi, associazioni, gruppi femministi e donne singole) hanno organizzato diverse iniziative per coinvolgere tutte le cittadine ed i cittadini contro la violenza di genere, maschile e patriarcale in tutte le sue forme: sessismo, oppressione, sfruttamento, razzismo, omo-bi-transfobia.

Si inizia il 7 marzo alle ore 20.30 presso la sede dell’ARC, in via Falzarego 35, nella sala Eleonora D’Arborea, con la proiezione del film “Suffragette” di Sarah Gavron, all’interno del cartello di eventi di SNexpo, ARC e ARCinema. Il film racconta il movimento femminile che nei primi del Novecento lottò nel Regno Unito per il diritto di voto delle donne. Seguirà dibattito.

L’8 marzo è prevista una intera giornata di mobilitazione a partire dalle 9.30 in viale Buoncammino (fronte ex carcere), da cui partirà un corteo a piedi che attraverserà la città, a cui parteciperanno anche studentesse e studenti delle Scuole e dell’Ateneo di Cagliari.

È stata fatta la scelta di non utilizzare mezzi a motore, invitiamo perciò a partecipare anche con biciclette o qualsiasi altro mezzo ecologico ed a portare in manifestazione fischietti, strumenti musicali, pentole e mestoli per far sentire il proprio dissenso contro la violenza di genere, maschile e patriarcale. Chiediamo a chi vorrà partecipare di non portare con sé bandiere o striscioni di partiti, sindacati e confessioni religiose.

Questo il percorso: viale Buoncammino, p.zza d’Armi, rotonda Is Mirrionis, via Cadello, via Liguria, via Baccaredda, mercato di San Benedetto, via Cocco Ortu, via Dante, p.zza Repubblica, via Alghero, via Sonnino, via XX Settembre, via Roma, p.zza Matteotti, p.zza del Carmine.

La mobilitazione proseguirà fino alle ore 22 in piazza del Carmine, dove sono previste letture, performance, musica e banchetti informativi sul contrasto alla violenza, i metodi contraccettivi e i diritti riproduttivi. Invitiamo le donne a dare il proprio contributo con un intervento, la lettura di un brano o qualsiasi tipo di espressione artistica sui temi della giornata, chiedendo loro di contribuire a titolo personale.

Trump: Obama mise sotto controllo i miei telefoni

Washington, 5 Mar 2017 – “Quanto è caduto in basso il presidente Obama per decidere di intercettare i miei telefoni durante il sacro processo elettorale. Questo è il Nixon/Watergate. Cattivo (o malato) ragazzo?”.