Pregiudicato già agli arresti domiciliari sorpreso fuori casa e arrestato per evasione e furto.

Cagliari, 4 Mar 2017 – Nell’ambito degli ordinari servizi di controllo del territorio, gli Agenti del gruppo Falchi della sezione “Criminalità diffusa” della Squadra Mobile della Questura di Cagliari, hanno tratto in arresto Massimiliano Deiana 48enne, per il reato di evasione e furto.

Nella giornata di giovedì 2 marzo, intorno alle ore 12.00, un equipaggio del Gruppo Falchi nel transitare in Via Is Mirrionis ha visto uscire con passo celere, da un negozio di articoli vari, Deiana, pregiudicato (noto per i suoi numerosi precedenti) e poi si è diretto a piedi, verso Via La Nurra.

I poliziotti, sapendo che Deiana attualmente è sottoposto alla misura cautelare degli “arresti domiciliari” con permesso di assentarsi dall’abitazione dalle ore 08.00 alle ore 10.00, lo hanno immediatamente raggiunto e bloccato nella vicina Via Buggerru.

Dalla perquisizione personale gli Agenti hanno rinvenuto, all’interno del giubbotto, una radio munita di confezione originale e due ganci adesivi appendiabiti.