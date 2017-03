Polizia di Stato. Indonesia da ora nessun visto per i cittadini italiani.

Oristano, 4 Mar 2017 – Novità per i cittadini italiani che si devono recare in Indonesia: infatti il Ministero degli Affari Esteri ha comunicato che a partire dal 2 marzo scorso, tutti i cittadini muniti di passaporto che vorranno recarsi in Indonesia per motivi di turismo, studio/training, affari, partecipazione a seminari o conferenze e transito, sono esenti da visto, per un massimo di 30 giorni (non prorogabili).

L’Ufficio Passaporti della Questura di Oristano è sempre a disposizione dei cittadini per qualsivoglia chiarimento ai seguenti numeri telefonici: 0783/2142427 – 2142518.