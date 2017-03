Algerino pregiudicato arrestato dal personale della Polizia di Stato di Cagliari per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Cagliari, 4 Mar 2017 – Proseguono incessanti i controlli, ulteriormente intensificati nelle piazze cittadine particolarmente interessate alle attività di spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare nel quartiere della Marina di Cagliari, dove numerose sono le segnalazioni di intensa attività di spaccio messa in atto da cittadini nordafricani, e per questo il personale del gruppo Falchi della sezione “Criminalità diffusa” della Squadra Mobile e della Squadra Volanti della Questura del capoluogo, hanno arrestato Misihel Abdelkarim 31enne, algerino, con precedenti penali, per il reato di spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti.

Nel pomeriggio del 2 marzo scorso i poliziotti hanno effettuato un servizio di osservazione in piazza Amendola dove, seduto in una panchina a ridosso del muraglione lato viale Regina Margherita, hanno notato un giovane che era stato già arrestato dagli stessi Agenti nel Gennaio scorso per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’attività condotta ha permesso di appurare che Misihel, ogni qual volta viene contattato da una persona (probabile acquirente) si sposta continuamente dalla panchina ove è seduto ad un’altra posta sulla stessa piazza per poi tornare indietro e sedersi.

In particolare, in questa occasione, gli uomini della Polizia hanno visto un ragazzo che, dopo essersi avvicinato e aver scambiato qualcosa con lo straniero, si allontanava a bordo di un’auto. Quindi è stato subito bloccato da un altro equipaggio, sottoposto a controllo e trovato in possesso di 3,90 grammi di hashish.

L’altro equipaggio, unitamente ad un equipaggio di una Volante giunto in ausilio, ha bloccato Misihel che, sottoposto a controllo, è stato trovato in possesso, nella tasca del giubbotto, di 25,00 euro mentre nella tasca della felpa indossata sono stati rinvenuti 4 pezzi della stessa droga, di cui due avvolti in una pellicola di alluminio; un’altra stecca della medesima sostanza, del peso di 7 grammi circa è stata rinvenuta nel calzino.

A questo punto il giovane extracomunitario, che è anche irregolare sul territorio nazionale in quanto inottemperante agli Ordini di lasciare il territorio nel termine perentorio di giorni sette, emessi a gennaio dal Questore di Cagliari, è stato dichiarato in arresto e messo a disposizione dell’A.G.