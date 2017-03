Pubblicato bando Inps di assistenza domiciliare per non autosufficienti HCP 2017

Roma, 3 Mar 2017 – In data 28 febbraio u.s. è stato pubblicato il Bando Pubblico Progetto Home Care Premium Assistenza Domiciliare per i dipendenti e pensionati pubblici, per i loro coniugi, per parenti e affini di primo grado non autosufficienti.

Il programma si concretizza nell’erogazione da parte dell’Istituto di contributi economici mensili in favore di soggetti non autosufficienti, maggiori d’età o minori, che siano disabili e che si trovino in condizione di non autosufficienza per il rimborso di spese sostenute per l’assunzione di un assistente familiare e una serie di servizi socio assistenziali che vengono forniti in convenzione con i Plus che vogliano prendere in carico i beneficiari residenti nei propri territori.

Requisiti per l’ammissione e modalità operative per la domanda di partecipazione al concorso possono essere consultati sul sito INPS www.inps.it alla seguente pagina: Home > Concorsi e Gare > Welfare, assistenza e mutualità > Concorsi Welfare assistenza e mutualità > BANDI NUOVI.

La procedura per l’acquisizione della domanda sarà attiva a decorrere dalle ore 12,00 del giorno 1 marzo 2017 e non oltre le ore 12,00 del giorno 30 marzo 2017.

Per informazioni è possibile rivolgersi agli Uffici INPS del territorio.