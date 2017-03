Parte Montis, firmato l’accordo, si parte col progetto da 13 milioni. Pigliaru: esempio di sinergia per favorire lo sviluppo

Cagliari, 3 Mar 2017 – Parte Montis, pronti a partire. Il presidente della Regione Francesco Pigliaru e l’assessore della Programmazione Raffaele Paci hanno firmato l’accordo di programma quadro per dare il via al progetto C.A.S.A., 13 milioni e 200mila euro di cui 3 milioni e 400mila di nuova finanza. Per il territorio hanno sottoscritto l’accordo il presidente dell’Unione dei Comuni Parte Montis Mansueto Siuni e l’amministratore straordinario della Provincia di Oristano, Massimo Torrente. Cultura, artigianato, storia, agroalimentare. Ma soprattutto una nuova filosofia del territorio: 6 Comuni che, pur mantenendo la propria identità, si pensano come un unico Comune di 7.200 abitanti, con i servizi ben distribuiti fra tutti e infrastrutture che consentano di spostarsi velocemente, come la pista ciclabile per raggiungere la scuola, un unico istituto comprensivo dalla materna alle superiori distribuito su tre Comuni.

Filo conduttore di tutto, il turismo esperienziale, con laboratori che consentano ai visitatori di vivere fino in fondo il territorio e i suoi prodotti, e il potenziamento dei servizi alla persona per migliorare la qualità della vita. “Una piccola Unione che è un grande esempio all’interno della Programmazione territoriale”, dice il presidente Pigliaru. “Sei Comuni hanno unito le forze, allargando lo sguardo sul territorio. Insieme hanno dato ampio respiro a un progetto comune, facendo sinergia per rilanciare l’economia, favorire lo sviluppo e creare occupazione, ma anche per garantire migliore istruzione e formazione dei giovani. Così si combatte lo spopolamento e si definiscono le condizioni giuste per far vivere davvero i territori”.

L’Accordo prevede l’attuazione degli interventi da parte dell’Unione dei Comuni Parte Montis (Gonnostramatza, Masullas, Mogoro, Pompu, Simala, Siris), che sarà responsabile del coordinamento e dell’attuazione degli interventi, del monitoraggio e del controllo e che opererà come centrale unica di committenza. É un progetto plurifondo (FESR – FEASR – FSE) e plurifonte, comunitaria e nazionale (FSC), che integra nuovi interventi di sviluppo con interventi già valorizzati nell’ambito di altre politiche della Regione Sardegna. “Siamo al terzo progetto firmato in due mesi dopo Ogliastra e Gallura – ricorda Paci – L’Unione Parte Montis ha elaborato un progetto che funziona perché ha colto in pieno la filosofia della nostra programmazione territoriale: assoluto protagonismo dei territori con la programmazione dal basso, coinvolgimento delle imprese che è irrinunciabile, alleanze strategiche per garantire servizi che davvero funzionino, potenziandoli in un perimetro di pochi chilometri. I Comuni si sono messi d’accordo per eliminare piccoli istituti che non riuscivano più ad assicurare servizi adeguati, dando vita a un istituto comprensivo unico: una scelta di grande responsabilità per assicurare ai giovani una istruzione adeguata. È un territorio che con questo progetto e attraverso le sue bellezze naturali, il suo paesaggio, la sua archeologia, le sue produzioni agricole, enogastronomiche e artigianali, ha tutta la forza e la possibilità per svilupparsi, dal punto di vista sociale ed economico”.