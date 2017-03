Otto marzo commissione pari opportunità in seduta straordinaria in consiglio regionale

Cagliari, 3 Mar 2017 – La Commissione per la realizzazione delle pari opportunità fra uomini e donne ha ricevuto l’invito del presidente del Consiglio regionale Gianfranco Ganau per partecipare, in occasione dell’8 marzo, a un incontro con la Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari.

“Esprimiamo il nostro apprezzamento per questo invito – dice la Presidente della Commissione Gabriella Murgia – che dimostra l’interesse del Consiglio e delle parti politiche ad avviare una proficua collaborazione. La Commissione coglierà l’occasione per esprimersi sulla questione della doppia preferenza di genere nel disegno di legge elettorale”.