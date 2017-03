Nuovo femminicidio in Sardegna: uccisa a coltellate davanti ai piccoli figli 30enne dall’ex marito

Iglesias, 3 Mar 2017 – Iglesias, 3 Mar 2017 – Nuova morte violenta in Sardegna. Quindi un nuovo caso di femminicidio che forse si poteva evitare se il marito fosse stato già fermato. Ma questo non è avvenuto dopo la fine del loro amore, se così si può chiamare, della giovane coppia di Iglesias. Infatti, Gianni Murru, di 46 anni, ex tabaccaio della città, nella tarda serata di ieri ha posto fine alla giovane vita della consorte, Federica Madau di 32 anni, originaria di San Gavino Monreale, che ha esalato l’ultimo respiro poco dopo l’arrivo in ospedale a causa delle numerose ferite. Una in particolare, alla gola, le è stata fatale.

Sul posto subito dopo l’allarme sono subito arrivati gli agenti del Commissariato della Polizia di Stato ed i colleghi della Squadra Mobile della Questura di Cagliari e il personale sanitario del 118 che nonostante il loro veloce intervento, per la giovane mamma non c’è stato nulla da fare.

Una tragedia assurda quella che si è consumata nella casa di via San Salvatore dove la coppia, finché il matrimonio ha retto, viveva insieme alle tre figlie. Il giovane avrebbe ucciso la moglie in uno scatto d’ira sotto gli occhi delle tre figlie. E nel frattempo le urla provenienti dalla loro abitazione hanno attirato l’attenzione dei vicini che hanno dato l’allarme tramite il 113, ma quando gli uomini del locale commissariato di P.S., la tragedia si era già consumata.

Secondo quanto è stato possibile apprendere, le ragioni che hanno armato la mano dell’assassino, sono, forse, legati alla morbosa gelosia dell’uomo. Ma anche l’uxoricidio potrebbe essere legato ai dissapori esistenti per la fine di un matrimonio,

L’allarme è scattato poco dopo le 20 con una telefonata al Commissariato di via Col di Lana. La terribile fendente, pare abbia raggiunto la gola della poveretta che non gli ha dato scampo ed è morto in pochi minuti per dissanguamento.

Poco dopo Murru è stato dichiarato in arresto e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.