La Regione Sardegna aderisce alla settimana dell’amministrazione aperta: dal 4 all’11 marzo incontri e approfondimenti

Cagliari, 3 Mar 2017 – La Regione Sardegna aderisce alla prima Settimana dell’Amministrazione Aperta, in programma dal 4 all’11 marzo 2017. L’evento, promosso dal Dipartimento della Funzione Pubblica, si rivolge ai cittadini, Amministrazioni pubbliche, imprese e organizzazioni della società civile.

Si tratta di un ciclo di seminari informativi, dibattiti, hackathon, webinar focalizzati sulla cultura e la pratica della trasparenza, della partecipazione, dell’anticorruzione e dell’accountability, come riporta il sito istituzionale Italia Open Gov (http://open.gov.it/).

Anche in Sardegna sono previste iniziative diffuse. Si discuterà del dialogo partecipativo per una pubblica amministrazione di qualità e trasparenza, ma la sfida più importante si giocherà sul campo della comunicazione come strumento di prevenzione e lotta alla corruzione attraverso la diffusione della cultura della legalità nei Comuni e nelle scuole.

Verranno rilanciati anche i temi degli open data, dell’Agenda Digitale Sardegna e dei Social media 2.0, per migliorare l’interoperabilità delle strutture del Sistema Regione, sul fronte dell’Open Government Partnership e rafforzare allo stesso tempo il network delle buone pratiche tra la PA e i settori diffusi dell’impresa, della salute e della cittadinanza, in epoca di Industry 4.0.

Di seguito il dettaglio delle iniziative.

4 marzo, San Sperate nell’Aula Consiliare: ‘Datinanta’, Giornata mondiale Open Data. In tale occasione sarà presente anche l’Ufficio mobile dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico della Presidenza ‘Camineras’.

8-9 marzo, Cagliari presso la Fiera Campionaria della Sardegna (pad. D): convegno ‘Nuove visioni della comunicazione: Cultura, Partecipazione, Trasparenza, Collaborazione, Collettività e PA’. Per partecipare è richiesta l’iscrizione alla piattaforma EventBrite disponibile sul link www.eventbrite.it.

10 marzo, Sassari nell’Aula Magna dell’Università: ‘Le sfide della comunicazione pubblica nell’era digitale. Saperi, professioni, tecnologie. Presentazione dell’Osservatorio socio-territoriale di comunicazione pubblica della Regione Sardegna.