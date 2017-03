Giunta, anticipata da Pigliaru il rimpasto in giunta ai capigruppo maggioranza in consiglio e sarà ufficializzata martedì prossimo.

Cagliari, 2 Mar 2017 – Il presidente Francesco Pigliaru ha riunito questa sera i capigruppo della maggioranza in Consiglio regionale, ai quali ha anticipato la nuova composizione della Giunta, comunicando che intende ufficializzarla martedì 7 marzo.

Gli assessori nuovi sono quattro: Barbara Argiolas (Pd) avrà la delega del Turismo, Artigianato e Commercio in sostituzione di Francesco Morandi (Cd); Giuseppe Dessena, indicato dalla maggioranza consiliare ex Sel, andrà a ricoprire il ruolo di Claudia Firino, come assessore della Cultura e Pubblica istruzione; Filippo Spanu, capo di Gabinetto della Presidenza, avrà l’assessorato degli Affari generali e Personale, lasciato tre mesi fa da Gianmario Demuro; Pierluigi Caria (Pd), guiderà l’assessorato dell’Agricoltura, guidato da Elisabetta Falchi sino allo scorso dicembre.