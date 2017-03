Compagnie barracellari, approvate modifiche alla legge 25/88. Erriu: più ordine nel settore

Cagliari, 2 Mar 2017 – Il Consiglio regionale questa sera ha approvato le modifiche alla legge 25 del 1988 che regola l’organizzazione e il funzionamento delle compagnie barracellari della Sardegna. “Si tratta di un provvedimento molto atteso da tutti gli operatori dell’Isola”, spiega l’assessore degli Enti locali Cristiano Erriu.

“In questo modo -aggiunge l’esponente della Giunta- riusciremo a garantire maggiore ordine e incisività all’attività svolta in questo settore. Con l’adeguamento delle uniformi e dei segni distintivi sui mezzi e strumenti operativi uguali per tutti, abbiamo voluto rispondere alle richieste e alle attese delle compagnie barracellari che oggi sono circa 165 per oltre 5.600 barracelli operanti in tutto il territorio isolano”.