Trasporti marittimi, riprende da oggi Blunavy su Santa Teresa-Bonifacio. Deiana: migliora il servizio e tutela lavoratori

Cagliari, 2 Mar 2017 – La compagnia BluNavy da oggi riprende a navigare sulla tratta Santa Teresa di Gallura-Bonifacio. “Siamo molto soddisfatti per il riavvio delle corse del traghetto Ichnusa che accresce qualità e quantità del servizio su questa importantissima rotta e garantisce l’impiego di molti lavoratori – ha detto l’assessore dei Trasporti Massimo Deiana commentando la notizia – nonché ringraziamo la compagnia di navigazione che ha mantenuto fede all’impegno di ritornare in linea entro i primi di marzo”.

Nei giorni scorsi è stata definita la ripartizione delle competenze tra Sardegna e Corsica per la gestione delle tratte in continuità territoriale tra le due isole: “La Regione si occuperà di predisporre gli oneri di servizio pubblico sulla Santa Teresa di Gallura-Bonifacio affinché sia garantito da contratto un livello adeguato di operatività, ricordando che attualmente le due compagnie, BluNavy e Moby, operano in regime di libero mercato”, ha concluso Deiana.