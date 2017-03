Tavolo bonifiche Porto Torres, l’iter procede nel rispetto delle norme

Cagliari, 2 marzo 2017 – “Le bonifiche in Sardegna sono una priorità e l’iter amministrativo sta procedendo nel pieno rispetto delle norme di settore con l’impegno dei numerosi soggetti coinvolti. I procedimenti, molto complessi, hanno richiesto i dovuti tempi di approfondimento tecnico legati alla tipologia d’interventi che hanno come obiettivo la messa in sicurezza e la bonifica di una vasta parte di territorio caratterizzato da un’importante contaminazione antropica. Abbiamo definito i prossimi impegni e le relative scadenze temporali al fine di procedere quanto più celermente possibile con il rilascio delle autorizzazioni previste, l’approntamento degli impianti e l’avvio delle attività di bonifica”. Lo dichiara l’assessore Spano a seguito del tavolo bonifiche di Porto Torres, convocato ieri a Cagliari, in cui erano presenti tutti i soggetti parte in causa nell’istruttoria.

Nel mese di marzo la Regione convocherà la Conferenza di servizi per il Via (valutazione impatto ambientale) del progetto Nuraghe. Proseguiranno, sempre a marzo, i lavori inerenti alle altre istruttorie relative al Sin di Porto Torres. Il tavolo coordinato dalla Regione si riunirà nuovamente per la verifica della tempistica nel mese di aprile.