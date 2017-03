Questa mattina insediamento del nuovo Questore della Provincia di Oristano. 

Oristano, 2 Mar 2017 – Si è ufficialmente insediato questa mattina il nuovo Questore della Provincia di Oristano, Dr. Giovanni Aliquò, 56 anni, siciliano d’origine, conoscitore ed estimatore della Sardegna e della sua realtà.

Il Dr. Aliquò, ha già lavorato in Sardegna nei primi anni novanta, quando ha diretto il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Gavoi (NU). Anni difficili per l’ordine e la sicurezza pubblica, quelli in cui ancora era attiva “l’anonima sequestri”, che però gli hanno consentito di apprezzare a pieno l’umanità, la forza e la cultura del Popolo Sardo.

Il nuovo Questore, dopo la deposizione di una corona in omaggio alla memoria dei caduti della Polizia di Stato, si è recato – iniziando una serie di visite istituzionali alle Autorità civili, militari e religiose – dal Prefetto e dal Sindaco del Capoluogo incontrando poi la stampa.

Il nuovo Questore durante l’incontro con la stampa ha dichiarato: “Sono onorato della nomina a Questore di Oristano e sono consapevole delle alte responsabilità che, quale Autorità di Pubblica Sicurezza, da oggi – a fianco del Prefetto e con rispetto e leale collaborazione verso la Magistratura – assumo in questo territorio per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e per il coordinamento dei relativi servizi. Tali responsabilità sono accresciute dal fatto di trovarmi a operare in un Capoluogo e in una Provincia dalla Storia millenaria e dalle grandi tradizioni, che hanno altresì la palma delle più sicure d’Italia e nelle quali, più che altrove, si apprezza la qualità della vita.

Un pensiero grato, quindi, a chi, precedendomi, ha contribuito con il suo impegno – in uno con quello di tutti gli appartenenti all’Amministrazione della Pubblica sicurezza – a mantenere le attuali condizioni. Preservando con misura e razionalità quanto ben realizzato, si ha l’onere di continuare a garantire, con massima determinazione, le libertà e i diritti dei cittadini: grande attenzione sarà posta, con spirito d’autentica prossimità, alle esigenze di sicurezza del territorio, della sua popolazione e, in specie, alle condizioni più svantaggiate e meno protette. In questo impegno, non mancherò di assicurare il mio ascolto e anche il diretto sostegno a donne e uomini della Polizia di Stato che laboriosamente operano nella Provincia.

È un lavoro complesso quello che ci attende, il cui successo – per il quale è essenziale la corretta informazione dell’opinione pubblica – sarà tecnicamente assicurato da un ampio “gioco di squadra” nel quale la Questura è chiamata a coordinare, raccordare e valorizzare, oltre alla apprezzata rete istituzionale degli Ufficiali e Agenti di pubblica sicurezza, ogni possibile energia del sistema della sicurezza complementare e partecipata.