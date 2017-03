Crac del Credito Cooperativo Fiorentino, Verdini condannato a nove anni

Firenze, 2 Mar 2017 – Denis Verdini è stato condannato a 9 anni di reclusione dal Tribunale di Firenze al termine del processo per il crac del Credito cooperativo fiorentino, la banca di cui è stato presidente dal 1990 al 2010. Verdini, senatore e leader di Ala, non era in aula alla lettura della sentenza.

Verdini era imputato per associazione a delinquere, bancarotta e truffa ai danni dello Stato per i fondi dell’editoria andati alla Società toscana edizioni, che pubblicava il ‘Giornale della Toscana’ e ‘Metropoli’.

La sentenza è stata stabilita dal Tribunale di Firenze, presieduto da Mario Profeta, dopo una camera di consiglio durata sette giorni, un record. Verdini era imputato con altre 33 persone. La Procura, rappresentata dai Pm Luca Turco e Giuseppina Mione, aveva chiesto una condanna a 11 anni per Verdini.