Comune di Cagliari – Le tasse sui rifiuti a Cagliari non sono soggette a I.V.A.

Cagliari, 2 Mar 2017 – L’Ufficio Tassa Rifiuti del Comune di Cagliari rende noto che l’amministrazione cittadina opera e ha operato in regime di Tassa e non in regime di T.I.A. (Tariffa di Igiene Ambientale”.

Per questo motivo non è mai stata applicata l’I.V.A. nella riscossione della TARSU, della TARES e della TARI. Pertanto non sussistono i presupposti per l’applicazione della Sentenza della Corte di Cassazione con la quale si prevede il rimborso dell’I.V.A. applicata sulla T.I.A..

