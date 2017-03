Atto intimidatorio contro comune di Sorso: solidarietà all’Amministrazione comunale del paese

Sorso (SS), 2 Mar 2017 – Il sindaco e l’intera Amministrazione comunale di Sennori esprimono la più totale solidarietà al primo cittadino e a tutti gli amministratori e dipendenti del Comune di Sorso in seguito al gesto intimidatorio subito la scorsa notte.

«Anche nei momenti difficili come quello che sta attraversando il nostro territorio, non è giustificabile in alcun modo il ricorso a forme violente e intimidatorie di dissenso», sostiene il sindaco di Sennori, Nicola Sassu. «Personalmente e a nome di tutta l’amministrazione comunale e dell’intera comunità sennorese, che rappresento, esprimo solidarietà al sindaco e all’amministrazione di Sorso e condanno nella maniera più assoluta il gesto di cui sono rimasti vittime».