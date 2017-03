Due giovani pregiudicati, uno minorenne, arrestati per evasione e porto abusivo di oggetti atti a offendere.

Cagliari, 1 Mar 2017- Nella giornata di ieri personale della sezione “Reati contro il patrimonio” della Squadra Mobile della Questura di Cagliari ha arrestato Paolo Jlassi, di 20 anni e S.E. 17enne entrambi con precedenti penali.

I due giovani sono stati fermati in Via Cadello, dopo un servizio specifico di appostamento scaturito a seguito di segnalazione che indicava i due giovani come autori di numerose minacce, aggressioni verbali e, due giorni fa anche della rapina di pochi euro, commessi ai danni di un ragazzo coinvolto in un debito di droga.

Il ragazzo, stanco delle continue richieste di denaro, si è rivolto alla Polizia. E, quindi, gli uomini della Mobile, nel pomeriggio di ieri, hanno assistito ad un’animata discussione fra i due giovani, identificati poi per Jlassi, il minorenne e la vittima e perciò sono intervenuti bloccandoli.

Jlassi è stato è stato subito dichiarato in arresto per il reato di evasione in quanto risulta sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari e S.E. per porto abusivo di oggetti atti ad offendere in quanto dal controllo è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico.

Entrambi sono stati poi denunciati in stato di libertà per il reato di rapina e tentata estorsione.