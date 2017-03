Comune di Cagliari – In corso di spedizione gli avvisi di pagamento annuale del Cosap

Cagliari, 1 Mar 2017 – Il 31 Marzo prossimo scade il termine per il pagamento annuale del Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (Cosap).

Gli avvisi di pagamento sono in corso di spedizione e consegna a mezzo posta.

In mancanza di ricezione dell’avviso entro tempi congrui per effettuare il pagamento senza ritardo, si prega contattare il Concessionario Ica Abaco Rti per di richiedere un invio a mezzo mail.

Di seguito i recapiti del Concessionario: Via dei Carroz, 12/C – Cagliari Telefono: +39 070 278257 Fax: +39 070 276238 – Email: cosap@ica-abaco.it – info@ica-abaco.it

PEC: ica-abaco@pec.it

Orari: da lunedì a giovedì 8.30-13.30 / 15.00-18.00 – venerdì 8.30 – 13.30