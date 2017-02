Giunta Sardegna – Approvati vari provvedimenti

Cagliari, 28 febbraio 2017 – La Giunta regionale, riunita nel pomeriggio a Villa Devoto con il presidente Francesco Pigliaru, ha approvato la nomina dell’assessore Cristiano Erriu quale rappresentante della Regione nella Comunità del Parco geominerario storico ed ambientale della Sardegna. Nominato inoltre il direttore generale dell’Azienda regionale per l’edilizia abitativa (AREA). Si tratta dell’ing. Marco Crucitti, già dirigente regionale. La Giunta ha inoltre deciso di costituire un gruppo di lavoro interassessoriale, coordinato dall’assessorato del Turismo, per preparare la partecipazione della Sardegna all’Expo 2017 di Astana, in Kazakhstan.

Programmazione – Su proposta dell’assessore Raffaele Paci, la Giunta ha approvato l’accordo di programma quadro del Progetto di Sviluppo Territoriale “C.A.S.A. Parte Montis”. Approvato questa mattina dalla Cabina di regia, è il terzo Progetto chiuso e finanziato dalla Regione in due mesi, che porta sul territorio 13 milioni e 200mila euro (3,4 di nuova finanza, gli altri per valorizzare interventi diversi programmati dalla Giunta). Via libera anche alla ricognizione definitiva e alla ratifica dei progetti della Programmazione unitaria facenti riferimento ad assegnazioni sul Fondo di sviluppo e coesione e al Bilancio regionale.

Lavori Pubblici – Su proposta dell’assessore Paolo Maninchedda la Giunta ha stanziato, riprogrammando economie, 3 milioni di euro per lavori sulle opere fognario depurative nel tratto Lotzorai-Tortolì per rafforzare l’adduzione dell’acqua. Via libera anche all’adeguamento dello Statuto di Area alle legge regionale 22 (“Norme generali in materia di edilizia sociale e riforma dell’Azienda regionale per l’edilizia abitativa”) e al nulla osta alla richiesta di autorizzazione all’esercizio provvisorio per il 2017 di Area dal 1 marzo al 30 aprile.

Cultura – Su proposta dell’assessore della Cultura Claudia Firino, la Giunta ha approvato la delibera di modifica e integrazione dell’Accordo di programma quadro (Apq) in materia di Beni Culturali. Il provvedimento prevede la riprogrammazione e rimodulazione di 5 milioni 341.350 euro, destinati a interventi museali. Un milione 800mila euro andranno al Museo per l’artigianato e design Eugenio Tavolara, mentre 2.841.350 al Museo per l’arte del Novecento e Contemporaneo di Sassari. Per il piano di gestione del Museo per l’artigianato e design Eugenio Tavolara e il Museo per l’arte del Novecento e Contemporaneo di Sassari sono previsti 100mila euro, altri 100mila euro invece serviranno per l’elaborazione del piano di comunicazione e marketing. Un finanziamento di 500mila euro andrà all’allestimento della sala della necropoli fenicia di Santa Severa, al Museo Civico di Santa Giusta.

Ambiente – L’Esecutivo ha deliberato, su proposta dell’assessora della Difesa dell’Ambiente Donatella Spano, di non sottoporre all’ulteriore procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA), condizionato a prescrizione, l’esercizio della cava per la valorizzazione di risorse naturali con produzione di inerti da rocce arenarie “Funtana Murdegu”, a Tertenia.

Sanità – Approvate le procedure per la verifica dell’efficacia dei controlli della sanità pubblica veterinaria, come proposto dall’assessore della Sanità Luigi Arru. I procedimenti, che vengono individuati, sono considerati un ulteriore ed indispensabile elemento a garanzia dell’efficacia e dell’efficienza del sistema regionale dei controlli sulla corretta attuazione della legislazione alimentare. Previsti, tra l’altro, l’esame periodico di una percentuale significativa dei verbali di ispezione e l’accertamento sul campo, in tempo reale e sulla base di criteri predefiniti, dell’efficacia e dell’appropriatezza delle verifiche ufficiali.

Turismo – Ulteriori azioni di comunicazione e di promozione riferite all’organizzazione della Grande partenza del 100° Giro d’Italia sono state disposte su proposta dell’assessore Francesco Morandi. Si tratta di attività di animazione territoriale che prevedono il coinvolgimento delle Città tappa e dei Comuni attraversati dalla gara, nonché azioni di comunicazione complementari per la promozione del cicloturismo in Sardegna.