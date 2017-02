Giovedì e venerdì prossimi Franca Masu con il suo nuovo progetto musicale “Azulejos” a San Gavino Monreale e Macomer

Cagliari, 28 Feb 2017 – S’intitola “Azulejos” il nuovo progetto musicale della cantautrice Franca Masu – di scena giovedì 2 marzo alle 21 al Teatro Comunale di San Gavino Monreale, venerdì 3 marzo alle 21 al Padiglione Tamuli delle ex Caserme Mura di Macomer e infine sabato 4 marzo alle 21 all’Auditorium Comunale di Arzachena sotto le insegne del CeDAC – per la Stagione 2016-17 nell’ambito del Circuito Multidisciplinare dello Spettacolo in Sardegna.

Una preziosa antologia di canzoni che raccontano le infinite sfaccettature dell’universo femminile, dall’amore alla nostalgia, al legame con la propria Isola, nel concerto che vede protagonista l’artista algherese sulle note del pianoforte di Oscar del Barba, con Fausto Beccalossi all’accordeon e Salvatore Maltana al contrabbasso, per un ideale itinerario tra i colori e i suoni del Mediterraneo.

La magia del fado e le suggestioni della lingua e della cultura catalana s’intrecciano alla tradizione napoletana, sarda e castigliana nella trama sonora delle canzoni scritte e interpretate da una delle più apprezzate e interessanti esponenti della scena musicale contemporanea, alla testa dell’affiatato quartetto che schiera Oscar del Barba al pianoforte con Fausto Beccalossi all’accordeon e Salvatore Maltana al contrabbasso, tra note poetiche e struggenti ispirate alle molteplici sfaccettature dell’animo femminile.