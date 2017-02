Giovane gambiano arrestato dalla Polizia per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Cagliari, 28 Feb 2017 – Nel quartiere Marina a Cagliari, dove numerose sono le segnalazioni anche da parte di residenti ed esercenti, nella giornata di ieri personale del gruppo Falchi della sezione “Criminalità diffusa” della Squadra Mobile e della Squadra Volanti della Questura del capoluogo regionale, hanno arrestato Sawo Bakary 30 anni, gambiano, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il servizio di osservazione è stato effettuato all’interno dell’area portuale tra via Roma e Via Calata Azuni, davanti a piazza Matteotti, dove è stata segnalata la presenza di giovani dediti allo spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare è stato indicato un giovane straniero, con capelli acconciati tipo Rasta, come colui che rifornisce i connazionali dediti allo spaccio.

Durante l’attività, i poliziotti del “Gruppo Falchi” hanno osservato sei giovani extracomunitari che stazionavano all’interno dell’area portuale notando sopraggiungere, qualche minuto dopo, il giovane segnalato che, dopo essersi avvicinato al gruppo, si è intrattenuto a parlare per poi allontanarsi a piedi verso la Via Riva di Ponente. Quindi i poliziotti lo hanno seguito vedendo che lo straniero faceva ingresso in un edificio abbandonato e qui, con l’ausilio degli equipaggi delle Volanhti, sono entrati nell’edificio attraverso una finestra notando il giovane poggiato su un tavolino mentre suddivideva in dosi un panetto di Hascisc (del peso di 32,10 grammi). Sono stati rinvenuti anche due bilancini di precisione, un rotolo di carta stagnola con alcune strisce già tagliate, pronte per avvolgere le dosi, oltre ad un coltello a lama fissa e uno a serramanico.

Il giovane al termine dell’attività, è stato dichiarato in arresto e su disposizione del P.M. di turno è stato trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa del processo con rito per direttissima previsto per oggi.