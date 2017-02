Consiglio Sardegna – Lavoro Commissioni consiliari.

Cagliari, 27 Feb 2017 – Il Consiglio regionale si riunirà giovedì 2 marzo, alle 16,00, in seduta congiunta con il Consiglio delle autonomie locali per discutere dello stato del sistema delle autonomie in Sardegna. Al termine, il Consiglio proseguirà in seduta ordinaria per l’esame della proposta di legge di modifica della legge 25/1988 “Ordinamento e funzionamento delle compagnie barracellari”.

I lavori dell’Assemblea saranno preceduti mercoledì 1 marzo dalle sedute di alcune Commissioni permanenti.

In mattinata, alle 10,30, si riunirà la Quinta Commissione (Attività Produttive), presieduta da Luigi Lotto che proseguirà l’esame del Testo Unico sul Turismo.

Alle 11,00, è convocata invece la Prima Commissione (Autonomia e ordinamento regionale) presieduta da Francesco Agus. In programma una serie di audizioni su questioni riguardanti il personale dell’Agenzia Forestas. I lavori andranno avanti nel pomeriggio e nella mattinata di giovedì 2 marzo con il medesimo ordine del giorno.

Nel pomeriggio, alle 16,00, sì terrà la seduta della Quarta Commissione (Governo del territorio, ambiente, infrastrutture e mobilità). All’attenzione del parlamentino presieduto da Peppino Pinna la proposta di Statuto dell’Agenzia Forestas. Saranno sentiti in audizione l’Amministratore Unico, Giuseppe Pulina, e il Direttore Generale Antonio Casula.