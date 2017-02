Comune di Cagliari istituisce “Welcome Desk turistico” nel Largo Carlo Felice

Cagliari, 27 Feb 2017 – Il Servizio Suap, Mercati, Attività Produttive e Turismo, a seguito della ricezione di una richiesta per concessione temporanea di suolo pubblico per l’allestimento di un welcome desk culturale turistico nel Largo Carlo Felice per i mesi da aprile a giugno, invita tutti coloro che abbiano interesse a proporre domande in concorrenza con quella già pervenuta, a presentarla entro il 13 marzo 2017.

Possono presentare istanza in concorrenza gli operatori economici che siano iscritti alla Camera di Commercio per l’esercizio dell’attività coincidente con quella della richiesta.

Se più istanze risultassero ammissibili, il Servizio garantirà una giusta rotazione/turnazione degli operatori economici.

Per informazioni e chiarimenti è a disposizione l’Ufficio Unità Operativa 4 – Suolo Pubblico, al 7° piano del Palazzo Civico di Piazza De Gasperi che sarà aperto al pubblico il lunedì dalle 15 alle 17,30 e il giovedì dalle9 alle 12,30.

