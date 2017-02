Un boato squarcia la notte di Catania: crolla un palazzo nella centralissima Via Crispi

Catania, 26 Feb 2017 – Testimoni sul posto parlano di una scena che ricorda un bombardamento, o un terremoto. Un boato ha squarciato la notte di Catania, un palazzo è crollato su se stesso, probabilmente a causa di un’esplosione dovuta a una fuga di gas.

C’è una vittima nel crollo della palazzina di tre piani: è una donna anziana, mentre due persone sono state trasportate in ospedale in codice rosso. Una di queste è una bimba in tenera età. Si cerca ancora tra le macerie, ma si pensa che potrebbero non esserci altri dispersi. Il corpo della vittima è stato portato all’ obitorio dell’ospedale Garibaldi. Confermato il sospetto che a causare il crollo sia stata un’esplosione, forse di una bombola, visto che il palazzo non è servito da gas di città.

“Viva per miracolo”: così Francesca Giuffrida, 67 anni, si definisce mentre, seduta su dei gradini esterni di un negozio, vede le macerie della sua casa. “Ci potevo essere anch’io ‘ sotto, magari morta – aggiunge – e invece ieri sono andata a casa di mio figlio. E questo mi ha salvato la vita”. Ovviamente conosceva “da anni tutte le persone del palazzo”. “Tutte persone – sottolinea – tranquille”. Anche lei sa della morta della persona anziana travolta dalle macerie: “certo – conferma – era la ‘signorina’: non era sposata e viveva da sola”.