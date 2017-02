Speranza: Gentiloni deve aver paura di Renzi, non di noi. Guerini: stop a odio

Roma, 26 Feb 2017 – “Renzi è un tema noi siamo un altro tema. Gentiloni deve aver paura di Renzi non deve aver paura di Speranza che non farà mancare il suo sostegno al governo Gentiloni”. Lo ha detto il leader di DP, Roberto Speranza, nel corso di L’intervista di Maria Latella su SkyTG24.

“Noi ci batteremo, saremo combattivi, proveremo a spostare un asse di questo governo sulle questioni sociali – ha aggiunto – a partire dal lavoro, dal recuperare il rapporto con insegnanti e studenti, dalle questioni ambientali”.

“Ma dico a Gentiloni che non deve avere paura di noi – ha concluso – deve forse essere un po’ preoccupato dell’atteggiamento di Renzi che mi sembra ancora ambiguo e non del tutto chiaro sul sostegno a questo governo”.

Ai cittadini “siamo apparsi amici dei potenti abbiamo dato l’idea di una sinistra amica di chi ce l’ha fatta e ha vinto nella società e mai amica di chi è rimasta indietro. Dobbiamo provare a recuperare questo elettorato e partiamo dall’articolo 1 della Costituzione, cioè dal lavoro”, ha poi aggiunto Speranza.

“Il problema sono i 100 giorni di governo, aver raccontato un’Italia fuori dalla crisi mentre gli italiani si sentivano ancora dentro”.

“Non mi interessa il gioco delle figurine al quale si ridurrà il congresso del partito democratico a me interessa recuperare una parte larga degli elettori italiani che non hanno più una casa” e “fare capire alle persone che si sono allontanate dalla rappresentanza politica che c’è oggi dentro le istituzioni una nuova possibilità di riaprire la discussione”.

“Arriverà un giorno in cui finalmente metteranno da parte l’odio personale e ci racconteranno che cosa pensano dell’Italia e non solo perché odiano Matteo Renzi. Attendiamo fiduciosi”. Così il vicesegretario Pd Lorenzo Guerini replica alle affermazioni dell’ex deputato Pd Roberto Speranza secondo il quale alla scissione del partito si sarebbe arrivati per colpa di Renzi.