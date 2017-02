Coppia di fidanzati aggrediti nella notte e pestati a sangue: lui sardo e lei di Udine rispettivamente ricoverato in fratture multiple e lei con il fegato ridotto male

Isili (Nu), 26 Feb 2017 – Una giovane coppia, 25, Daniel Prasciolu, lui di Escalaplano e lei di 28 anni, Marinella Martorelli, di Udine, sono stati aggrediti e poi malmenati a sangue nel centro di Nurri apparentemente, secondo quanto raccontato dalle vittime, senza una valida ragione.

I due giovani, al termine della brutale aggressione da loro subita, hanno denunciato il fatto ai carabinieri della compagnia di Isili.

Poco prima del pestaggio, altri due giovani, che i due fidanzati non avevano mai visto, a bordo di una Panda, hanno sbarrato la strada alla Ford Ka fra Nurri e Orroli. Comunque secondo i primi accertamenti dei carabinieri, a scatenare il pestaggio sarebbe un sorpasso non piaciuto ai due aggressori in fuga.

Poi l’inseguimento, finito in un vicolo cieco a Nurri, dove le vittime sono state picchiate violentemente.

Nella brutale aggressione il ragazzo è stato ricoverato a Isili con diverse fratture mentre la sua fidanzata a Cagliari con il fegato spappolato.