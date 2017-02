Carrasegare olbiesu 2017: è ormai tutto pronto per la parata dei carri allegorici

Olbia, 26 Feb 2017 – Prosegue a pieno ritmo la XVI edizione del Carrasegare Olbiesu 2017 organizzato dall’Associazione amici del carnevale olbiese: oggi e martedì le vie del cetro della città verranno invase dai giganti di cartapesta realizzati dalle sapiente mani dei mastri cartapestai.

Prenderà il via da via Escrivà la prima sfilata dei carri allegorici, firmata dall’associazione Amici del Carnevale olbiese, che poi percorrerà via Principe Umberto,Corso Umberto, Via regina Elena, Via Roma, Via Redipuglia, arrivo in Piazza Crispi. Alle ore 18.00, in Piazza Crispi, si terrà il Gran Galà della Frittellata: Distribuzione di squisite Frittelle fumanti, realizzate in collaborazione con l’Associazione Cuochi Gallura, e divertimento con il dj Alessio Degortes e l’animazione Latino Americana con gli amici della scuola di ballo Baila.

Martedì 28 febbraio seconda sfilata dei carri allegorici che verrà aperta dalla parata dei personaggi dei Cartoni animanti in compagnia degli amici della Ies Eventi. Dalle 18.30, con l’arrivo dei carri in Piazza Crispi, e musica e divertimento sino a tarda sera. Sono inoltre in programma l’estrazione dei biglietti della lotteria de Su Carrasegare olbiesu 2017 e la premiazione dei concorsi “Città in maschera”, che vede la partecipazione dei carri allegorici.

Ecco i carri iscritti alla sfilate:

Gruppo Carro EUPHORIA Popeye e il viaggio di Ginevra zoosp Clash Royale Gli amici di Zona bandinu ZB conquista Marte Sa Friscjola Adios al matador Le CHIACCHERE I pirati di Mogadiscio Parco giochi isola bianca Alla ricerca dei Pokemon perduti eterni secondi BAILA La marcia dei Baila pinguini Quelli dell’ultim’ora Pinocchio e mangia fuoco Associazione vespa club Olbia Gruppo in Moto I molesti Gruppo a piedi I fenicotteri molesti