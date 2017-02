XV edizione premio Gramsci. Firino ad Ales: “un anno di progetti inclusivi per conoscere la figura dell’intellettuale sardo”

Ales (Or), 25 Feb 2017 – “Abbiamo inaugurato proprio qui ad Ales, un anno fa, l’istituzione dell’Anno gramsciano, fortemente voluto dalla Giunta. In quell’occasione parlai di cultura e memoria come potente motore di riscatto sociale, ed è questo il senso del progetto che abbiamo voluto mettere in campo come Regione.

Ovvero fare in modo che il pensiero e l’esempio di vita di Antonio Gramsci arrivasse nel modo più forte e diretto anche a chi ancora non lo conosce, perché le sue parole possano essere, soprattutto per i più giovani, una molla contro la rassegnazione e l’apatia”. A dirlo, intervenendo questo pomeriggio alla premiazione per la XV Edizione del premio letterario Antonio Gramsci, promosso dall’Associazione Casa Natale Antonio Gramsci, è l’assessora della Cultura Claudia Firino.