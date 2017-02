Servizio coordinato di controlli dei carabinieri della compagnia di Cagliari, del Na e Nil

Cagliari, 25 Feb 2017 – Questa mattina alle ore 08:00 circa, a Cagliari, conclusione attività correlate al servizio coordinato eseguito dalle ore 22:00 del 24 febbario alle ore 04:00 di oggi, i carabinieri della compagnia di Cagliari, unitamente a quelli dei locali Nucleo cc antisofisticazione e sanità (Nas) e Nucleo cc ispettorato del lavoro (Nil), hanno proceduto al controllo di alcune attività commerciali con la conseguente contestazione di alcune attività in violazione alle leggi vigenti.

Infatti, i militari del Nucleo cc antisofisticazione e sanità hanno ispezionato un ristorante cinese poi sanzionato e diffidato a proseguire l’attività di somministrazione e ristorazione e conseguente immediata chiusura dell’attività stessa. In particolare, gli specialisti dell’Arma, durante il controllo, hanno riscontrato gravi carenze igienico strutturali in tutti gli ambienti dovute a soluzioni di continuità sulle pareti (distacco di piastrelle e intonaco), presenza di materiale di vario genere non attinente l’attività, notevole sporcizia pregressa in tutte le attrezzature e nei locali di lavoro, scorte alimentari poggiate sul pavimento sporco, infestazione di blatte e scarafaggi, dovute verosimilmente alla presenza della stessa sporcizia.

Un bar è stato trovato in flagranza di violazioni alle procedure di autocontrollo, in quanto, nel corso dell’ispezione igienico-sanitaria, è stata accertata l’omissione delle schede di monitoraggio dell’autocontrollo, la mancata adozione di sistemi di protezione per evitare la contaminazione degli alimenti e l’utilizzo di spazi non destinati a deposito per lo stoccaggio delle bevande.

Dal canto suo gli uomini del Nucleo cc ispettorato del lavoro in un ristorante e un circolo privato controllati non hanno riscontrato nessuna violazione alle norme e quindi nessuna sanzionato.

Infine, nel corso dello stesso servizio, militari Nucleo radiomobile hanno deferito in stato di libertà a competente A.G., per guida in stato di ebbrezza, una 29enne disoccupata di Cagliari, in quanto, alle precedenti ore 05:00 circa, in via Newton, controllata alla guida di una auto, sottoposta ad accertamento con etilometro, evidenziava un tasso alcolemico superiore ai limiti di legge, patente di guida ritirata.