Giovane di Sant’Elia arrestato dai carabinieri per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Cagliari, 25 Feb 2017 – Nel quartiere Is Mirrionis, a Cagliari, i carabinieri del Nucleo investigativo del comando provinciale cc del capoluogo, impegnati nel contrasto alla criminalità diffusa, hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, William Mereu, di 33 anni, disoccupato.

L’uomo, conosciuto per aver trascorsi penali specifici, pur risiedendo nel quartiere Sant’Elia, è stato sorpreso in Via Ticino (Is Mirrionis) dove aveva la disponibilità di un locale abitabile utilizzato esclusivamente per il taglio e la custodia dello stupefacente.

Durante la perquisizione sono state rinvenute complessivamente 21 dosi di vario stupefacente (cocaina, hashish, marijuana) per un peso lordo complessivo di 20 grammi totali circa, nonché sostanza da taglio, materiale vario per il confezionamento delle dosi, due bilancini elettronici e 360 euro divisi in banconote di vario taglio ritenute provento di spaccio.

In seguito, su disposizione dell’A.G. (Pm Cariello) l’arrestato (difeso di fiducia da Gianluca Aste) è stato messo agli arresti domiciliari in attesa direttissima.