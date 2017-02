Clima, Assessore Spano ad Alghero: regione in prima linea, importanza delle strategie dell’adattamento climatico a livello locale

Cagliari, 25 Feb 2017 – “Tutti gli obiettivi e i risultati dei progetti che a livello regionale interessano il cambiamento climatico saranno messi a sistema dalla Regione Sardegna, avvalendosi anche del ruolo chiave del Presidente Francesco Pigliaru nella Commissione Enve del Comitato delle Regioni e di quello che assolvo all’interno della Commissione Ambiente ed Energia nella conferenza delle Regioni. È un’opportunità che abbiamo e che ci consente di giocare un ruolo centrale come Regione impegnata a tutti i livelli su un tema d’importanza fondamentale”, ha annunciato la stessa titolare dell’Ambiente che, ieri ad Alghero, ha concluso l’evento lancio del progetto Adapt (Assistere l’adattamento ai cambiamenti climatici dei sistemi urbani dello spazio transfrontaliero), dopo gli interventi degli assessori all’Ambiente di Alghero e Sassari, Comuni partner. ll progetto, cofinanziato dal Programma Interreg Italia-Francia Marittimo 2014-2020 e di cui ANCI Toscana è capofila, risponde alla necessità dei sistemi urbani di affrontare i rischi dei cambiamenti climatici, mettendo a disposizione nuovi strumenti comuni per migliorare la resilienza dei centri abitati.

“La strategia per il contrasto ai mutamenti climatici deve essere compresa a livello locale in modo che i territori possano giocare una partita importante, sfruttando le opportunità fornite dai vari progetti regionali in atto in termini di sostenibilità e di strategie di adattamento – ha detto Donatella Spano -. Per questo motivo seguiremo da vicino obiettivi e risultati dei progetti come quello presentato oggi o come il Life Master Adapt coordinato dalla Regione. I contributi delle azioni locali derivati dai progetti saranno infatti preziosi per tutta la pianificazione regionale”.