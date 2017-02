Arrestati dal personale della Polizia di Stato di Cagliari due africani per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Cagliari, 25 Feb 2107 – Nella giornata di ieri personale della gruppo falchi della sezione “criminalità diffusa” della Squadra Mobile della Questura di Cagliari, nel corso di mirati servizi di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, ha arrestato Gibba Alieu, 19enne e Mustapha Sey 18enne nati in Gambia.

Durante un servizio di osservazione all’interno dell’area portuale tra la via Roma e la calata Azuni, davanti alla piazza Matteotti, dove diverse segnalazioni avevano indicato un’attività di spaccio di droga, in particolar modo hashish, esercitata da giovani nordafricani, i poliziotti hanno notato due giovani stranieri che scambiavano alcune parole con un ragazzo appena giunto sul posto. Mustapha, poco dopo, ha consegnato qualcosa ricevendo in cambio una banconota che subito passava a Gibba, che la conservava nella tasca dei pantaloni.

Gli agenti a questo punto sono intervenuti e bloccato Mustapha Sey che ha estratto la mano dalla tasca lasciando cadere a terra un piccolo involucro che è stato recuperato; al suo interno erano custodite 7 stecche di hashish per il peso di 7,40 grammi. Nel frattempo Gibba ha cercato di allontanarsi con passo celere verso via Roma ma è stato fermato e sottoposto a perquisizione personale che ha permesso di recuperare 3 stecche di hashish del peso di 1 grammo ciascuna e una banconota da euro 5,00 (nella tasca dei pantaloni) mentre nel portafoglio è stata rinvenuta la somma di 35,00 euro suddivisa in banconote di vario taglio. Poi in un calzino indossato da Gibba, sono stati rinvenuti 9 pezzi di hashish dal peso di circa un grammo ciascuno e 3 pezzi della medesima sostanza avvolta in un involucro in cellophane per un peso di circa 33 grammi.

I due giovani africani quindi sono stati dichiarati in arresto per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e trattenuti in attesa del rito direttissimo previsto per oggi.