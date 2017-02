Arrestate due pregiudicati dai carabinieri della compagnia di Nuoro per detenzione ai fini di spaccio di 4 chili di cocaina pura.

Nuoro, 24 Feb 2017 – Nella tarda serata del 23 febbraio scorso, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Nuoro, coordinato dal comandante, Magg. Alessio Falzone, nel corso di un servizio finalizzato alla prevenzione ed alla repressione del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno arrestato Riccardo Dargenio, di 58 anni, nato a San Ferdinando di Puglia (FG) e Umberto Sanna, di 68 anni, nato a Guasila (CA), tutti con numerosi precedenti penali.

Infatti, nel tardo pomeriggio di giovedì scorso, i militari durante l’esecuzione di un servizio esterno, hanno notato una macchina con a bordo Sanna e Dargenio, due vecchie conoscenze delle forze di polizia, che, con fare sospetto si aggiravano nel capoluogo barbaricino. Immediatamente è stato poi predisposto un servizio di pedinamento, hanno seguito l’automobile dei sospetti fino a quando si è fermata in un terreno nelle campagne del comune di Galtellì, dove i carabinieri nel seguire l’ automobile sulla Ss 131 dcn, in direzione Ottana, hanno notato, al passaggio di una macchina dell’Arma, i due hanno lanciato un grosso zaino dal finestrino che, immediatamente recuperato risultava contenere più di 4 kg di cocaina purissima, per un valore di mercato di quasi un milione di euro.

Quindi i due, una volta bloccati, sono stati dichiarati in arresto per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e una volta ultimate le formalità di legge in caserma, sono stati accompagnati e rinchiusi nel carcere nuorese.