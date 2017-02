Videosorveglianza, regione vicina a comune Torpè. Risorse saranno incrementate. Nella prima fase disponibili circa 7 mln

Cagliari 24 Feb 2017- La Giunta, nell’esprimere vicinanza alla comunità di Torpè e ferma condanna per l’attentato che nei giorni scorsi ha messo seriamente a rischio l’incolumità di una famiglia, ribadisce il suo impegno a sostenere le amministrazioni comunali nella realizzazione della rete di videosorveglianza.

Questa rete di controllo viene considerata un valido strumento per prevenire e limitare gli atti criminali che sconvolgono i principi della civile convivenza, condizionano il processo di sviluppo e favoriscono lo spopolamento. È un primo importante passo per contrastare questi fenomeni di grave inciviltà.

La Giunta, in più occasioni, ha ribadito la necessità di ampliare, con nuove risorse e con l’indispensabile sostegno del Governo, il numero dei comuni destinatari dei finanziamenti per realizzare una più ampia e capillare rete di controllo e monitoraggio. In una prima fase, l’amministrazione regionale ha messo a punto, tenendo conto delle risorse disponibili (7 milioni e 150 mila euro, fondi POR FESR) e sulla base di una valutazione oggettiva, una graduatoria di merito dei progetti presentati. I fondi regionali sono stati assegnati a 80 comuni e a 6 Unioni di comuni. Il percorso è ormai in una fase avanzata e molti enti locali hanno già ricevuto le risorse per la realizzazione degli impianti. Ma si sta già pensando alla fase successiva.

La Giunta Pigliaru, in tempi brevi, intende infatti coinvolgere tutti i comuni che hanno manifestato la necessità di avere una rete di controllo e monitoraggio nei loro territori.